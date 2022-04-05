Терехов рассказал о самых больших рисках для Харькова в это время

На фоне новостей о захвате города харьковчане пережили еще одну бессонную ночь. В то же время городской голова Харькова Терехов считает, что поводов для волнения нет.

В своем обращении он назвал несколько причин, почему не стоит поддаваться панике.

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Главный враг харьковчан – паника

В первую очередь, по словам Терехова, Харьков 24 февраля и Харьков сегодня – это два совершенно разных города с точки зрения обороноспособности. В городе работают вооруженные защитники, готовые отбивать атаки врага.

В качестве аргумента для успокоения населения Терехов использует тезисы Арестовича. Советник главы Офиса Президента считает, что взять Харьков невозможно.

Враг готовился за три дня взять Украину, но за это время российские оккупационные войска отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова. Наши войска освободили множество населенных пунктов страны,

– подчеркнул Терехов.

Он добавил, что нынешняя цель врага – деморализация украинцев, потому важно не дать им такой возможности.

Прошу вас сейчас, каждого харьковчанина продемонстрировать наш несокрушимый дух,

– призвал городской голова.

Напомним, вечером 4 апреля спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил, что российские оккупационные войска готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне ООС.

Смотрите обращение Терехова: