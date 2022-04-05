У своєму зверненні, він назвав кілька причин, чому не варто піддаватися паніці.

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Головний ворог харків'ян – паніка

Насамперед, за словами Терехова, Харків 24 лютого та Харків сьогодні – це два абсолютно різні міста з точки зору обороноздатності. В місті працюють озброєнні захисники, які готові відбивати атаки ворога.

Як аргумент для заспокоєння населення, Терехов використовує тези Арестовича. Радник голови Офісу Президента вважає, що взяти Харків неможливо.

Ворог готувався за 3 дні взяти Україну, але за цей час російські окупаційні війська відступили від Києва, Житомира, Сум та Чернігова. Наші війська звільнили безліч населених пунктів країни,

– наголосив Терехов.

Він додав, що теперішня ціль ворога – деморалізація українців, тому важливо не дати їм такої можливості.

Прошу вас зараз, кожного харків'янина продемонструвати наш незламний дух,

– закликав міський голова.

Нагадаємо, увечері 4 квітня спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що російські окупаційні війська готуються захопити Харків та атакувати українські війська в зоні ООС.

Дивіться звернення Терехова: