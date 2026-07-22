С таким заявлением в ходе слушаний в Комитете ВР по вопросам социальной политики и прав ветеранов выступил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

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По мнению Игоря Терехова, попытка восполнить нехватку кадров за счет мигрантов – это опасный и ошибочный путь.

Когда наша Ассоциация обратилась к Верховной Раде и Кабмину с призывом взвешенно подходить к вопросу привлечения трудовых мигрантов, мы исходили из принципиального убеждения: эта дискуссия о том, какой будет Украина после войны. Кадровый дефицит существует, но попытка решить его самым простым способом – массовым привлечением дешевой рабочей силы из-за рубежа – это самая большая ошибка. На самом деле украинской рабочей силы хватает. Не хватает того уровня жизни, к которому они хотели бы вернуться,

– констатировал он.

Глава АПМГ подчеркнул, что легкие решения лишь затормозят развитие украинской экономики.

Игорь Терехов заявил, что не поддерживает привлечение трудовых мигрантов, потому что, по его мнению, экономика должна развиваться за счет автоматизации и инноваций, а не дешевой рабочей силы. Он подчеркнул, что приоритетом должны быть украинские граждане, в частности ветераны и беженцы, возвращающиеся домой. По словам чиновника, пока государство не создаст надлежащих условий для своих граждан, говорить о привлечении дешевой рабочей силы из-за рубежа преждевременно.