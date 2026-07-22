З такою заявою під час слухань у Комітеті ВР з питань соціальної політики та прав ветеранів виступив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

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На переконання Ігоря Терехова, спроба закрити брак кадрів мігрантами – це небезпечний і хибний шлях.

Коли наша Асоціація звернулась до Верховної Ради та Кабміну із закликом виважено підходити до теми залучення трудових мігрантів, ми виходили з принципового переконання: ця дискусія про те, якою Україна буде після війни. Кадровий дефіцит існує, але спроба вирішити його найпростішим способом – масовим залученням дешевої сили з-за кордону – це найбільша помилка. Насправді українських робочих рук вистачає. Не вистачає того рівня життя, у який вони хотіли б повернутися,

– констатував він.

Очільник АПМГ наголосив, що легкі рішення лише загальмують розвиток української економіки.

Ігор Терехов заявив, що не підтримує залучення трудових мігрантів, оскільки, на його думку, економіка має розвиватися завдяки автоматизації та інноваціям, а не дешевій робочій силі. Він наголосив, що пріоритетом мають бути українські громадяни, зокрема ветерани та біженці, які повертаються додому. За словами посадовця, доки держава не створить належних умов для своїх людей, говорити про залучення дешевої робочої сили з-за кордону передчасно.