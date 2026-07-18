Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання щодо бюджетної декларації на 2026 – 2029 роки та участі АПМГ у підготовці пропозицій до майбутнього бюджету.

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Що пропонує змінити Терехов у державному бюджеті

За словами Терехова, громади, які перебувають поблизу лінії фронту, потребують особливої підтримки держави. І внаслідок спільної роботи уряду та Асоціації увага до проблем таких територій поступово посилюється.

Ми стали свідками появи першого пакета заходів підтримки прифронтових територій, який, хоча й мав реактивний характер та був спрямований на вирішення точкових питань, але мав позитивний ефект,

– наголосив Терехов.

Наразі триває підготовка другого пакета підтримки, до якого Асоціація вже подала власні пропозиції, які передбачають довгострокові зміни.

Окремо Ігор Терехов звернув увагу на проблему низьких доходів українців. Він зазначив, що орієнтири, закладені у бюджетній декларації на 2027 – 2029 роки, свідчать про те, що мінімальна пенсія у 2029 році становитиме близько 66 доларів, а мінімальна зарплата – приблизно 220 доларів.

Як на ці кошти можна жити? Рівень доходів потрібно збільшувати. При цьому треба зробити так, щоб рівень доходів зростав швидше, ніж ціни. Інакше ми ніколи не подолаємо бідність,

– зауважив очільник АПМГ.

Зокрема, потрібен перегляд підходів до бюджетної політики. За його словами, державний бюджет має залишатися збалансованим та водночас забезпечувати фінансування всіх критично важливих напрямів: потреб армії, оборонно-промислового комплексу, страхування військових ризиків на прифронтових територіях, а також компенсації різниці в тарифах.

Терехов також зауважив, що рівень добробуту населення суттєво погіршився. І попри те, що цьому сприяли об'єктивні чинники, як-от війна та повільне відновлення економіки, ситуація, коли люди не можуть прожити на мінімальну пенсію, залишається серйозною проблемою, яка досі не має належного вирішення.