Украина борется не за продолжение войны, а за ее прекращение на справедливых условиях, – Терехов

Более 4 лет полномасштабной войны стали тяжелым испытанием для государства и общества. Несмотря на это, Украина не стремится к бесконечному противостоянию, а нацелена на справедливый мир, основанный на международном праве, гарантиях безопасности и реальных механизмах, которые сделают невозможным повторение войны в будущем.

Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в своей авторской колонке, опубликованной в британском издании The Telegraph.

Украина борется не за продолжение войны. Она борется за ее прекращение – на условиях, которые уменьшат вероятность будущих конфликтов,

– подчеркнул Терехов.

Как обеспечить Украине справедливый мир?

Одним из способов обеспечить мир является вступление Украины в военные альянсы. Кроме этого, по словам председателя АПМГ, лучшей гарантией безопасности будет также физическое присутствие американского бизнеса и инвестиций. Когда в Украине заработают американские заводы и технологические хабы, тогда защита активов станет экономическим интересом США. И это может быть самым эффективным решением.

Капитал и активы США в Украине могут стать эффективной "системой противовоздушной обороны", защищая наше небо от будущей агрессии,

– заявил Игорь Терехов.

Среди ключевых преимуществ для инвесторов он назвал уникальный человеческий потенциал Украины, развитую промышленную базу и шанс сформировать новую экономическую модель в соответствии с современными стандартами. При этом глава АПМГ отметил, что поддержка со стороны западных партнеров – это не о благотворительности, а о взаимовыгодном сотрудничестве. Ведь восстановление страны, бюджет которой уже превышает 800 миллиардов долларов, открывает одну из крупнейших инвестиционных возможностей в Европе за последние десятилетия.

"Мы не ищем благотворительности, мы стремимся к настоящему партнерству. Сильное американское присутствие поможет гарантировать справедливый и длительный мир для Украины, обеспечивая при этом бизнесу США стратегическое экономическое преимущество на десятилетия вперед", – подытожил Игорь Терехов.

