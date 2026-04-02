Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в своей авторской колонке, опубликованной в британском издании The Telegraph.
Украина борется не за продолжение войны. Она борется за ее прекращение – на условиях, которые уменьшат вероятность будущих конфликтов,
– подчеркнул Терехов.
Как обеспечить Украине справедливый мир?
Одним из способов обеспечить мир является вступление Украины в военные альянсы. Кроме этого, по словам председателя АПМГ, лучшей гарантией безопасности будет также физическое присутствие американского бизнеса и инвестиций. Когда в Украине заработают американские заводы и технологические хабы, тогда защита активов станет экономическим интересом США. И это может быть самым эффективным решением.
Капитал и активы США в Украине могут стать эффективной "системой противовоздушной обороны", защищая наше небо от будущей агрессии,
– заявил Игорь Терехов.
Среди ключевых преимуществ для инвесторов он назвал уникальный человеческий потенциал Украины, развитую промышленную базу и шанс сформировать новую экономическую модель в соответствии с современными стандартами. При этом глава АПМГ отметил, что поддержка со стороны западных партнеров – это не о благотворительности, а о взаимовыгодном сотрудничестве. Ведь восстановление страны, бюджет которой уже превышает 800 миллиардов долларов, открывает одну из крупнейших инвестиционных возможностей в Европе за последние десятилетия.
"Мы не ищем благотворительности, мы стремимся к настоящему партнерству. Сильное американское присутствие поможет гарантировать справедливый и длительный мир для Украины, обеспечивая при этом бизнесу США стратегическое экономическое преимущество на десятилетия вперед", – подытожил Игорь Терехов.
Последние заявления о гарантиях безопасности для Украины после окончания войны
- 21 – 22 марта в США прошли переговоры между украинской и американской делегациями. Среди тем встречи было усиление гарантий безопасности для Украины, возможное участие Соединенных Штатов в обмене пленными и другие геополитические вопросы.
- Украина убеждена, что новые гарантии безопасности должны учесть ошибки Будапештского меморандума. Поэтому будущий документ должен пройти ратификацию в Конгрессе США.
- В то же время после завершения переговоров Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты связывают предоставление гарантий безопасности Украине с передачей Донбасса России. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг это и добавил, что США не ставили Украине никаких условий в обмен на гарантии безопасности.