Об этом в интервью 24 Каналу отметил основатель сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко, добавив, что Рубио пытался дистанцироваться от конфликта на Ближнем Востоке, но как госсекретарь, а также и.о. советника по нацбезопасности он отвечает за эти процессы.

Рубио сохраняет позицию, которая доминирует в Белом доме

На днях состоялся консервативный съезд представителей ядра трамповского движения MAGA (Make America Great Again). Марко Рубио на условном голосовании среди сторонников американского президента набрал 36%. Для сравнения, прошлом году он получал менее 3%.

Как пояснил Корниенко, нынешний госсекретарь США становится одним из оппонентов вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса по переизбранию в 2028 году (запланированные президентские выборы).

"Ему важно сохранять лояльность Трампа и элит вокруг него, играть в широкую игру. Его резкая риторика по Украине связана с тем, что ему выгодно в пределах персональных амбиций сохранять ту позицию, которая сейчас доминирует в Белом доме", – объяснил Корниенко.

По словам основателя сообщества Resurgram, сейчас продолжаются закулисные игры. Следует обратить внимание на недавнее заявление помощника российского диктатора Ушакова о том, что Вашингтон имеет интересные предложения по Украине. Впоследствии стало известно, что США разрешили проход российского танкера на Кубу, а представители госдумы посетили Штаты, где встретились с американскими конгрессменами.

Такая риторика только демонстрирует, что наши позиции с американцами далеки друг от друга и длительное время балансировать нам вряд ли удастся,

– подчеркнул Корниенко.

Станет ли позиция США в сторону Украины более резкой?

США – это большая страна, один из мировых лидеров. Поэтому, как заметил основатель сообщества Resurgram, с ними все-таки несмотря на снижение авторитета считаются в Европе, и Украина вынуждена это делать. Он прогнозирует, что позиция американцев может стать более резкой в сторону Киева, но быть для Украины критической вряд ли.

Ведь резкие шаги США по снятию санкций с России являются нежелательными среди независимых американских избирателей. Кроме того, часть санкционных ограничений является защищенной через Конгресс.

"Слишком близкое сближение с Кремлем провоцирует внутреннюю критику. Сейчас рекордное количество республиканцев, причем влиятельных, не хочет переизбираться на повторный срок осенью. Они связывают это с тем, что устали, а также с тем, что не желают ассоциироваться с тем режимом, который строит Трамп", – объяснил Корниенко.

По словам основателя сообщества Resurgram, стоит учитывать то, что США могут создавать информационное давление в сторону Украины, ограничивать предоставление разведданных, задерживать поставки оружия. Однако это уже будет нарушением межгосударственных договоров, при чем не перед Украиной, а другими государствами, которые закупают для нее американское вооружение.

Как высказывания Рубио расценивают другие эксперты?