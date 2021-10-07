Теряет доверие: рейтинг президента США Байдена рекордно упал
Источник:USA Today
Рейтинг действующего главы США Джо Байдена рекордно упал. Так, работу американского президента положительно оценивают лишь 38% граждан Штатов. В то же время неудовлетворенность деятельностью Байдена выразили аж 53%.
Еще 3 недели назад доверие Байдену выражали 42% американцев, а противоположное мнение имели 50%.
Важно Рейтинг Байдена обвалился после выхода войск США из Афганистана
Как изменились мнения американцев
Новые данные свидетельствуют, что 94% опрошенных республиканцев не одобряют политику американского лидера, тогда как среди демократов таких всего 10%.
Что касается жителей страны, которые не относят себя к упомянутым политическим силам, то среди них 60% оценивают усилия главы Белого дома негативно и только 32% – положительно.
Чем именно не удовлетворены опрошенные
- 67% опрошенных не удовлетворяют действия президента в вопросе мигрантов на южной границе США, 23% отозвались о них положительно.
- Проблемной для Байдена остается тема Афганистана. Лишь 28% респондентов поддержали курс Белого дома в этом направлении, 50% считают, что США должны были оставить в стране определенные силы для ее поддержания, 15% – что военных вообще выводить не стоило.
- Состоянием экономики в той или иной степени не удовлетворены 72% американцев.
Известно, что в опросе приняли участие 1 326 жителей США по всей стране. Он состоялся с 1 по 4 октября, статистическая погрешность составляет 2,7%.
Почему рейтинг Байдена падает
- Эксперты считают, что люди недовольны ситуацией с коронавирусом в стране. Темпы вакцинации населения замедляются, а количество зараженных растет.
- Кроме того, американцы жалуются, что Байден не выполнил часть предвыборных обещаний.