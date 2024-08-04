Одно прибыло из Африки: идентифицировали судна, ворующие украинское зерно из Крыма

Расследователи идентифицировали два балкера, прибывших для незаконной загрузки украинского зерна. Собственно, судна заметили в Севастополе, что во временно оккупированном Крыму.

В воскресенье, 4 августа, телеграм-канал "Крымский ветер" распространил кадры, на которых видно соответствующие корабли. Впоследствии журналистка Екатерина Яресько констатировала, что идентифицировала судна.

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Какие балкеры прибыли в Крым

На изображениях, распространенных пабликами, видно морской грузовой терминал "Авлита" в Доковой бухте. Это на севере оккупированного россиянами Крыма.

Балкеры в оккупированном Крыму воруют зерно / Фото канала "Крымский ветер"

По словам Екатерины Яресько, справа стоит судно SAN SEVERUS (ex-FINIKIA), которое зашло для загрузки зерна 4 августа:

IMO: 9385233

флаг: Swaziland (страны Эсватини, что в Африке)

Слева – корабль MIKHAIL NENASHEV, который зашел в "Авлиту" еще 21 июля:

IMO: 9515539

флаг: российский

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Вспомним, что не так давно партизаны обнаружили пункт управления Федеральной службы безопасности в санатории "Черноморье" в Ялте, что во временно окованном Крыму. Агент движения "Атеш" сделал фото на территории объекта. По его словам, именно туда прибыла комиссия из Москвы, которая занимается поиском партизанских движений на полуострове.

Кроме того, представитель ВМС Дмитрий Плетенчук рассказывал о ЗРК С-500, что Россия завезла в Крым. По его словам, характеристики комплексов высокие, но не соответствуют целям врага.