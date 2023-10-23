Вспыхнули крыша и грузовик: в ГСЧС рассказали о последствиях удара по "Новой почте" под Харьковом

Вечером 21 октября российские военные совершили очередной террористический акт. Враг атаковал ракетой С-300 терминал "Новой почты" под Харьковом.

По имеющимся данным, в результате атаки погибли 6 сотрудников компании, а еще 17 получили ранения. В эфире телемарафона спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко подробнее рассказал о последствиях, передает 24 Канал.

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Было несколько очагов пожара

По его словам, к месту происшествия сразу отправили подразделения ГСЧС. Первыми прибыли спасатели из соседних населённых пунктов. Также прибыли спасатели из Харькова. В общем, на месте попадания российской ракеты работали 9 единиц техники и 50 спасателей.

Прибыв на место, было несколько очагов пожара. Это горели посылки внизу здания, крыша, а также один из грузовиков. Значительно было повреждено здание, пробита была крыша,

– отметил Василенко.

Он добавил, что несколько разрушены были конструкции. Значительные повреждения получили 7 грузовиков и 2 полуприцепа.

По словам спикера, спасатели, медики и другие сотрудники "Новой почты" помогали эвакуировать из здания пострадавших. По его словам, сразу было ясно, что в здании есть много пострадавших и погибших.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко актуализировал данные о жертвах и пострадавших. По его словам, враг унес жизни у 6 человек, а еще 17 получили ранения.

Что касается погибших, то проводилась ДНК-экспертиза, ведь некоторых из них визуально невозможно было узнать. Это связано с тем, что они находились в эпицентре попадания российской ракеты.

Он отметил, что удар был ракетой С-300 с Белгородской области. По его словам, харьковчане слышали два взрыва. Одна ракета влетела в терминал, другую ракету стражи порядка искали. Есть предположение, что она попала где-то в поле.

Уже открыто уголовное производство по факту нарушения правил и обычаев войны. Спикер отметил, что отсутствует возможность привлечь к ответственности российских преступников. В то же время он отметил, что их непременно ожидает трибунал.