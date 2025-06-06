Самая массовая атака в истории Тернополя: какая ситуация в городе после комбинированного обстрела России

В ночь на 6 июня Россия массированно атаковала Украину различными видами ракет и дронами типа "Шахед". В частности, от ударов серьезно пострадал Тернополь.

После атаки все город охватил дым, на местах работают спасатели. Подробнее о последствиях циничного обстрела россиян рассказала региональный редактор ZAXID.NET, корреспондентка 24 Канала Зоряна Яремишин.

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Последствия ударов по Тернополю

Комбинированная атака по Тернополю началась около 3 ночи. Фактически все "Шахеды", летевшие на запад Украины, били именно по Тернополю. Позже дроны полетели и на Ровно, Луцк и Львов. К слову, "Шахеды" летали неодиночно. За одним сразу летел другой. Несмотря на работу сил ПВО некоторые из дронов все же попадали в цели.

Тернополь подвергся тяжелым обстрелам. Ситуация очень тяжелая. Это самая массированная ракетная атака в истории Тернополя с начала полномасштабного вторжения,

– отметила Зоряна Яремишин.

Однако наибольший ущерб нанесли именно удары ракетами. Пострадала, в частности, улица Микулинецкая – на ней расположено несколько инфраструктурных предприятий и промышленных объектов. Даже после отбоя воздушной тревоги раздавались взрывы, что пугало местных жителей. Как позже сообщили во власти, это были звуки детонации баллонов с газом, которые располагались на пораженном предприятии.

"Люди прятались. Было много сообщений, что люди выходили из домов, пытаясь найти укрытие, но некоторые из них были закрытыми", – добавила журналистка.

Председатель Тернопольской ОВА Вячеслав Нагода заявил, что есть 10 пострадавших, 6 из которых находятся в больнице. Среди тех, кто пострадал от циничного обстрела россиян есть пятеро спасателей, которые приехали на предприятие, чтобы ликвидировать возгорание.

"Тернополь был задымлен, и до сих пор есть сильная концентрация дыма. На местах постоянно работают работники санэпидемстанции, которые проверяют качество воздуха. По последней информации уровень вредных веществ в воздухе снижается", – сообщила Яремишин.

Дым был настолько мощным, что его можно было увидеть из разных уголков города. Стоит добавить, что пострадало от атаки много мелких предприятий. В частности, возле места попадания был расположен автосалон, где получили поражение немало новых автомобилей. В частных и многоэтажных домах выбило окна. Специально созданная комиссия будет собирать данные о полученном ущербе.

Заметим, на месте пожара до сих пор работают спасатели и медики. В ГСЧС Тернопольщины сообщили, что для ликвидации последствий атаки привлекли 111 спасателей и десятки единиц техники.

Чем атаковали Украину

Силы ПВО обезвредили 406 воздушных целей за ночь на 6 июня. В частности, украинские военные сбили:

199 беспилотников;

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

30 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты "Искандер-К".

Еще 169 дронов и 2 баллистические ракеты локально потеряны. Есть попадания на 13 локациях. В целом Россия запустила 452 воздушные цели.