Последняя область Запада сократила комендантский час до 5 часов

В Тернопольской области сменили продолжительность комендантского часа. Теперь он будет короче.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что в Тернопольской области с 1 апреля изменят продолжительность комендантского часа.

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Сколько продлится комендантский час в Тернопольской области

С субботы 1 апреля комендантский час в Тернопольской области и в областном центре продлится с 00:00 до 5:00. Раньше он начинался с 23:00.

Во время комендантского часа запрещено быть на улице и в общественных местах. Хотя в действующем законодательстве нашего государства пока не предусмотрено жесткое наказание за нарушение комендантского часа, человека, находящегося без специального разрешения на улице в ночное время, могут остановить правоохранители или военные, чтобы проверить документы и установить личность.

Если все хорошо, человека не задерживают, однако проводят с ним профилактическую беседу.

Накануне комендантский час сократили в Черкасской области

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец ранее сообщил, что с 3 апреля в Черкасской области тоже сократят комендантский час. Он продлится с 00:00 до 04:00. Начинается посевная кампания, поэтому в сокращении комендантского часа в регионе есть экономическая потребность.

Закарпатская область – единственный регион в Украине, где не введен комендантский час.