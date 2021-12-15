В Тернополе неизвестный повредил памятник Бандере
Источник:Полиция Тернопольщины
В Тернополе неизвестный средь бела дня повредил памятник Степану Бандере. Мужчина залил постамент красной краской.
Повреждение памятника обнаружили правоохранители. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа.
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Злоумышленник повредил памятник средь бела дня
На записях с видеокамер видно, что к памятнику подбежал молодой человек и бросил в него 2 пакета с красной краской. После этого злоумышленник скрылся. Все это случилось средь бела дня.
Неизвестный повредил памятник Бандере: смотрите видео
Правоохранители призывают тех, кто узнал мужчину на кадрах, сообщить в полицию. По статье о хулиганстве открыли уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере от 8 500 до 17 000 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет.
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