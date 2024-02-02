"Девушки провоцируют изнасилование": студенты вуза в Тернополе возмутились словами преподавателя

В Тернопольском национальном педагогическом университете имени Владимира Гнатюка произошел скандал. Преподаватель вуза Владимир Кравец во время одного из занятий рассказывал, что девушки "часто сами провоцируют изнасилования".

Об этом рассказала одна из студенток высшего учебного заведения – Юлия. По словам девушки, преподаватель также говорил, что женская логика "непредсказуема" и основана на намеках.

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В Тернопольском вузе произошел сексистский скандал

Студентка Юлия опубликовала в социальных сетях фото презентации преподавателя с пары по дисциплине "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни".

В своей презентации Кравец утверждал, что мужская логика "основывается на фактах и поэтому считается правильной", тогда как женская логика "остается неисследованной сферой", характеризующейся "непредсказуемостью, незавершенностью фраз и приписыванием внешних причин".

В материалах преподавателя также высказывается предположение, что "понимание согласия на секс" может отличаться между полами из-за отличных психологических характеристик. В этих материалах утверждается, что мужчины склонны проявлять элементы агрессивности в своей сексуальности, а также утверждается, что девушки "часто сами подстрекают к изнасилованию".

Преподаватель в университете вел лекцию с сексистскими высказываниями / Скриншот Wonderzine

Я учусь на дизайнера на платной основе, а мне вместо полезных профильных предметов предлагают слушать лекции сексиста, который обвиняет женщин в том, что они женщины,

- подчеркнула Юлия.

В то же время, по словам студентки, против преподавателя не было официально подано ни одной жалобы, поскольку студенты, как сообщается, мало верили в эффективность таких действий. Со всем тем, стоит отметить, что на следующий день после лекции одна студентка выразила свое беспокойство относительно Кравца в университетском публичном чате.

Преподаватель прокомментировал инцидент относительно лекций

В комментарии журналистам "Общественного" Владимир Кравец заявил, что "никогда не оскорблял женщин", а, мол, отрывки из его лекции, которые вызвали возмущение у студентов, "были вырваны из контекста".

Также преподаватель сказал, что может извиниться у студентов, однако "пока не знает, за что".

Я вам специально направил прочитанные лекции. И где же там сексизм?

– заявил Кравец.

В своем недавнем заявлении он также признал, что знает об имеющихся претензиях к нему, поскольку обсуждал этот вопрос со студентами. При всем том, он уверенно утверждает, что после всего лишь двух занятий студенты "наградили его громкими овациями стоя".