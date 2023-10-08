Избиение и "упаковывание" мужчин военкоматом: ГБР расследует нарушения в Тернопольском ТЦК
Источник:ГБР
ГБР отреагировало на опубликованные видео избиения и "упаковывания" мужчин работниками военкомата в Тернополе. Там заявили, что приступили к расследованию фактов избиения мобилизованных.
Через два дня в сети опубликовали три видео, которые могут свидетельствовать о превышении полномочий Тернопольским ТЦК. На кадрах одного из роликов видно, что работники Тернопольского ТЦК бьют двух лежачих людей.
Смотрите также Мобилизация продолжается: что не могут делать работники военкомата при вручении повестки
ГБР отреагировало на инциденты
В полночь 6 октября на горячую линию ГБР во Львове сообщили о нарушениях. Сотрудники Тернопольского городского объединенного ТЦК и СП посредством применения силы пытались задержать местного жителя. Они наносили мужчине удары и затолкали того в автомобиль. Соответствующее видео вскоре появилось в сети.
Вскоре стал публичным другой инцидент правонарушений в военкомате в Тернополе. Очевидцам удалось запечатлеть, как в помещении ТЦК два человека бьют руками мужчин, лежащих в кроватях. Вероятно, это были мобилизованные.
По этим фактам ГБР открыло уголовное производство по статье о превышении полномочий военными должностными лицами. На данный момент работники структуры выясняют все детали инцидента.
Скандальные ролики из Тернополя
- В преддверии местного тернопольского издания опубликовало видео "упаковка" мужчин работниками ТЦК. В структуре сразу отреагировали на возмутительные ролики и заявили о проверке действий военнослужащих.
- На следующий день появилось видео, на котором в тернопольском ТЦК двое служащих избивают призывников. На громкий инцидент отреагировали в самой структуре, Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона и Офисе генпрокурора. Они назначили служебное расследование.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что так быть не должно и назначил проверку действий служащих. В мэрии Тернополя подчеркнули, что обновление данных в ТЦК предполагает корректное, надлежащее отношение в соответствии с требованиями законодательства.