На Тернопольщине чиновник ГСЧС торговал должностями

На Тернопольщине полиция разоблачила работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который торговал должностями. Мужчина требовал деньги за трудоустройство инспектором.

За это он хотел "вознаграждение" в размере 2 400 долларов. Чиновника задержали, ведется досудебное расследование.

Читайте также Требовал 500 тысяч гривен взятки: на Днепропетровщине "на горячем" поймали голову ОТГ

Чиновник ГСЧС требовал деньги за назначение на должность

В полиции установили, что главный инспектор одного из районных отделов ГСЧС требовал деньги у гражданина. За 2 400 он обещал его назначить на должность в ведомство.

Оперативники управления стратегических расследований совместно с правоохранителями поймали чиновника во время получения неправомерной выгоды.



Чиновник ГСЧС требовал 2400 долларов за должность / Фото пресс-службы Нацполиции

Сотрудника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "Задержание уполномоченным должностным лицом". Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Полицейские также проверяют, причастен ли к совершению данного правонарушения руководитель районного отдела. Уже открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".



Правоохранители задержали работника ГСЧС / Фото пресс-службы Нацполиции

Последние новости о коррупции