На Тернопольщине нашли останки подростка, пропавшего в 2004 году: детали от мамы парня
Источник:"Обозреватель"
Юрий Семенюк исчез в 2004 году, когда пошел вместе с друзьями. Мама погибшего через 17 лет рассказала, что, по версии друзей, случилось на самом деле.
Женщина все эти годы надеялась, что сын жив. Однако недавно из Москвы вернулся друг погибшего, который и рассказал якобы правду о гибели парня.
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Мама погибшего 17 лет назад парня рассказала версию друзей
Женщина объяснила, что в тот день с ее 16-летний сын ушел после школы вместе с друзьями – Сергеем Зайнулиным, его братом Виталием и Богданом Черным. С тех пор Юрия никто не видел, хотя мать и надеялась, что сын вернется.
Обращалась в полицию, но там никто следствие не вел. Хотя я говорила, с кем он ушел. Сергей вернулся весь в глине. Мы спрашивали у него, где мой сын. Но он отвечал, что ничего не знает,
– вспомнила женщина.
Рассказала, что Сергей сказал, что якобы Юрий сел в какую-то машину и уехал. Они больше его не видели. Через две недели после исчезновения Юрия, Сергей Зайнулин с братом и мамой поехали в Москву. А Богдан остался с ними жить по соседству. Он был одним из тех, кто был в день гибели сына, но не признался в этом.
Все эти годы он жил рядом, ходил к нам в гости, ел, пил, крестил мою внучку от старшего сына. И ни разу не сказал, что же тогда произошло и где тело моего ребенка,
– рассказала мама погибшего Стефания.
Правда открылась только год назад
Тоскующая мать рассказала, что в прошлом году из России депортировали Сергея Зайнулина, и он вернулся в деревню. Выпив с односельчанами, он рассказал о тех событиях.
Мама вспоминает версию Сергея:
- в день гибели Юрия Богдан организовал их резать кабели на заброшенной ферме;
- женщина говорит, что друзья рассказали, что сына ударило током, когда он полез в электрощитовую;
- по словам друзей, парень сразу умер, а они испугались.
Никого не вызывали, сняли с него одежду, сожгли ее, а моего сына отвезли в соседнее село и закопали на свалке возле аэродрома. Все эти годы он лежал там,
– рассказала о тех страшных событиях женщина.
Она добавила, что часто проезжала мимо захоронения сына. Вспоминала, что почему-то всегда поворачивала голову к аэродрому. Однако даже не могла подумать, что там похоронен ее сын.
Друзья уехали из села
После того, как Сергей Зайнулин рассказал о трагедии и дал показания полиции, уехал из села. Богдан Черный на заработках в Нидерландах.
"Моя невестка позвонила ему в Нидерланды, спросила: "Ты знаешь, почему я звоню?" Он сказал, что да. Рассказал, что случилось и обещал в сентябре приехать. Не знаю, приедет ли", – рассказала мать погибшего парня.
Кости парня нашли. Мать говорит, что хоть и не вернет сына, но зато "похоронит по-человечески". Также она надеется на справедливое расследование. У женщины остался только старший сын – через 4 года после исчезновения парня, у Стефании от сахарного диабета умер младший сын.
Что известно о трагедии
- 4 августа человеческие кости нашли в селе Гнилички, что на Тернопольщине. Вероятно, это остатки несовершеннолетнего парня, который ушел из дома и не вернулся 17 лет назад.
- В полиции рассказали, что открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве без вести пропавшего.
- Полицейские допросили участника тех событий в Украине, а второго, который за рубежом – через видеосвязь.
- Родные не могут понять, почему друзья не пошли тогда к взрослым и не сообщили правду.