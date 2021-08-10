На Тернопольщине нашли останки подростка, пропавшего в 2004 году: детали от мамы парня

Юрий Семенюк исчез в 2004 году, когда пошел вместе с друзьями. Мама погибшего через 17 лет рассказала, что, по версии друзей, случилось на самом деле.

Женщина все эти годы надеялась, что сын жив. Однако недавно из Москвы вернулся друг погибшего, который и рассказал якобы правду о гибели парня.

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Мама погибшего 17 лет назад парня рассказала версию друзей

Женщина объяснила, что в тот день с ее 16-летний сын ушел после школы вместе с друзьями – Сергеем Зайнулиным, его братом Виталием и Богданом Черным. С тех пор Юрия никто не видел, хотя мать и надеялась, что сын вернется.

Обращалась в полицию, но там никто следствие не вел. Хотя я говорила, с кем он ушел. Сергей вернулся весь в глине. Мы спрашивали у него, где мой сын. Но он отвечал, что ничего не знает,

– вспомнила женщина.

Рассказала, что Сергей сказал, что якобы Юрий сел в какую-то машину и уехал. Они больше его не видели. Через две недели после исчезновения Юрия, Сергей Зайнулин с братом и мамой поехали в Москву. А Богдан остался с ними жить по соседству. Он был одним из тех, кто был в день гибели сына, но не признался в этом.

Все эти годы он жил рядом, ходил к нам в гости, ел, пил, крестил мою внучку от старшего сына. И ни разу не сказал, что же тогда произошло и где тело моего ребенка,

– рассказала мама погибшего Стефания.

Правда открылась только год назад

Тоскующая мать рассказала, что в прошлом году из России депортировали Сергея Зайнулина, и он вернулся в деревню. Выпив с односельчанами, он рассказал о тех событиях.

Мама вспоминает версию Сергея:

в день гибели Юрия Богдан организовал их резать кабели на заброшенной ферме;

женщина говорит, что друзья рассказали, что сына ударило током, когда он полез в электрощитовую;

по словам друзей, парень сразу умер, а они испугались.

Никого не вызывали, сняли с него одежду, сожгли ее, а моего сына отвезли в соседнее село и закопали на свалке возле аэродрома. Все эти годы он лежал там,

– рассказала о тех страшных событиях женщина.

Она добавила, что часто проезжала мимо захоронения сына. Вспоминала, что почему-то всегда поворачивала голову к аэродрому. Однако даже не могла подумать, что там похоронен ее сын.

Друзья уехали из села

После того, как Сергей Зайнулин рассказал о трагедии и дал показания полиции, уехал из села. Богдан Черный на заработках в Нидерландах.

"Моя невестка позвонила ему в Нидерланды, спросила: "Ты знаешь, почему я звоню?" Он сказал, что да. Рассказал, что случилось и обещал в сентябре приехать. Не знаю, приедет ли", – рассказала мать погибшего парня.

Кости парня нашли. Мать говорит, что хоть и не вернет сына, но зато "похоронит по-человечески". Также она надеется на справедливое расследование. У женщины остался только старший сын – через 4 года после исчезновения парня, у Стефании от сахарного диабета умер младший сын.

Что известно о трагедии