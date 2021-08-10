Жінка всі ці роки сподівалась, що син живий. Проте нещодавно з Москви повернувся друг загиблого, який й розповів нібито правду про загибель хлопця.

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Мама загиблого 17 років тому хлопця розповіла версію друзів

Жінка пояснила, що в той день з її 16-річний син пішов після школи разом з друзями – Сергієм Зайнуліним, його братом Віталієм та Богданом Чорним. З того часу Юрія ніхто не бачив, хоч мати й сподівалась, що син повернеться.

Зверталася в поліцію, але там ніхто слідство не вів. Хоча я говорила, з ким він пішов. Сергій повернувся весь у глині. Ми запитували в нього, де мій син. Але він відповідав, що нічого не знає,

– пригадала жінка.

Розповіла, що Сергій сказав нібито Юрій сів у якусь машину та поїхав. Вони більше його не бачили. Через два тижні після зникнення Юрія, Сергій Зайнулін з братом та мамою поїхали в Москву. А Богдан залишився з ними жити по сусідству. Він був одним з тих, хто був у день загибелі сина, але не зізнався про це.

Усі ці роки він жив поруч, ходив до нас у гості, їв, пив, хрестив мою внучку від старшого сина. І жодного разу не сказав, що ж тоді сталося і де тіло моєї дитини,

– розповіла мама загиблого Стефанія.

Правда відкрилась тільки рік тому

Згорьована мати розповіла, що торік з Росії депортували Сергій Зайнуліна, тож він повернувся в село. Випивши з односельцями, він розповів про ті події.

Мама пригадує версію Сергія:

у день загибелі Юрія Богдан організував їх різати кабелі на покинутій фермі;

жінка каже, що друзі розповіли, що сина вдарило струмом, коли він поліз в електрощитову;

за словами друзів, хлопець відразу помер, а вони злякались.

Нікого не викликали, зняли з нього одяг, спалили його, а мого сина відвезли в сусіднє село і закопали на звалищі біля аеродрому. Усі ці роки він лежав там,

– розповіла про ті страшні події жінка.

Вона додала, що часто проїжджала повз місце поховання сина. Пригадувала, що чомусь завжди повертала голову до аеродрому. Проте навіть не могла подумати, що там похований її син.

Друзі поїхали з села

Після того, як Сергій Зайнулін розповів про трагедію та дав свідчення поліції, поїхав з села. Богдан Чорний на заробітках в Нідерландах.

"Моя невістка зателефонувала йому в Нідерланди, запитала: "Ти знаєш, чому я дзвоню?" Він сказав, що так. Розповів, що трапилося та обіцяв у вересні приїхати. Не знаю, чи приїде", – розповіла матір загиблого хлопця.

Кістки хлопця знайшли. Матір каже, що хоч й не поверне сина, та зате "поховає по-людськи". Також вона сподівається на справедливе розслідування. У жінки залишився тільки старший син – через 4 роки після зникнення хлопця, у Стефанії від цукрового діабету помер молодший син.

Що відомо про трагедію