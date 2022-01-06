На Тернопольщине перевернулась цистерна с горючим
Источник:ГСЧС
В Тернопольской области 5 января перевернулась цистерна с горючим. Пришлось даже эвакуировать людей, которые были рядом. Теперь спасатели устраняют последствия аварии.
Инцидент произошел в 20:22 на автодороге М-19 "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече", а именно – в селе Нагорянка.
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Почему цистерна перевернулась
Выяснили, что произошла разгерметизация цистерны. Поэтому топливо вылилось на обочину дороги.
Чтобы не возник пожар, создали пенную подушку и сделали обваловку из песка. Таким образом топливо не могло растекаться дальше.
Местных эвакуировали
Для безопасности из восьми близлежащих домов эвакуировали местных жителей – около 10 человек. Также отключили электроснабжение прилегающих улиц.
Спасатели перекачали горючее в резервную цистерну. Всего на месте работали 20 спасателей и 4 единицы специальной техники.
Текст публикации ГСЧС:
Тернопольская область: спасатели устраняют последствия опрокидывания автоцистерны с последующим вытеканием топлива
5 января в 20 часов 22 минут до ГСЧС поступило сообщение о том, что на автодороге М-19 "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече", в селе Нагорянка перевернулась автоцистерна с бензином. На месте выяснилось, что произошла разгерметизация цистерны с последующим разливом горючего на обочину автодороги.
С целью предотвращения возникновения пожара и взрыва создана пенная подушка и выполнена обваловка из песка для ограничения растекания топлива. Местной администрацией с восьми близлежащих домов проведена эвакуация жителей (около 10 человек), работниками РЭС отключено электроснабжение прилегающих улиц. Спасательным отделением проведена перекачка горючего в резервную автоцистерну.
Всего на месте происшествия работали 20 спасателей и 4 единицы специальной техники службы спасения. Организовано дежурство спасателей на месте происшествия до полной ее ликвидации.