На Тернопольщине попрощались с Героем Украины Виталием Скакуном

2 марта в городе Бережаны, что на Тернопольщине, состоялось прощание с Героем Украины, сапером 35-й отдельной бригады морской пехоты Виталием Скакуном.

Об этом сообщает редакция 24 канала. Проститься с бережанцем пришли тысячи человек.

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Прощание с Героем Украины Виталием Скакуном

2 марта на территории Бережанской территориальной общины объявлен днем ​​траура в связи с похоронами погибшего во время российско-украинской войны Виталия Скакуна,

– пишет Бережанский городской совет.



В Тернопольской области прошло прощание с Героем Украины Виталием Скакуном / Фото 24 канал



В Тернопольской области прошло прощание с Героем Украины Виталием Скакуном / Фото 24 канал



В Тернопольской области прошло прощание с Героем Украины Виталием Скакуном / Фото 24 канал



В Тернопольской области прошло прощание с Героем Украины Виталием Скакуном / Фото Алла Соколовская



В Тернопольской области прошло прощание с Героем Украины Виталием Скакуном / Фото ntb.te

Героический поступок

Чтобы остановить танковую колонну оккупантов, украинские военные приняли решение взорвать Генический автомобильный мост. Эту задачу выполнил 25-летний инженер отдельного батальона Виталий Скакун. К сожалению, он не успел выйти.

Поступок героя значительно замедлил продвижение врага. Подразделение смогло передислоцироваться и организовать оборону.

26 февраля Владимир Зеленской посмертно присвоил Виталию Скакуну звание Героя Украины.

Редакция 24 канала восхищается героизмом Виталия и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

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