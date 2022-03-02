Про це повідомляє редакція 24 каналу. Попрощатися із бережанцем прийшли тисячі людей.

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Прощання з Героєм України Віталієм Скакуном

2 березня на території Бережанської територіальної громади оголошено днем жалоби у зв’язку з похованням загиблого під час російсько-української війни Віталія Скакуна,

– пише Бережанська міська рада.



На Тернопільщині пройшло прощання з Героєм України Віталієм Скакуном / Фото Алла Соколовська



На Тернопільщині пройшло прощання з Героєм України Віталієм Скакуном / Фото 24 канал



На Тернопільщині пройшло прощання з Героєм України Віталієм Скакуном / Фото 24 канал



На Тернопільщині пройшло прощання з Героєм України Віталієм Скакуном / Фото 24 канал

Героїчний вчинок

Щоб зупинити танкову колону окупантів, українські військові прийняли рішення підірвати Генічеський автомобільний міст. Цю задачу виконав 25-річний інженер окремого батальйону Віталій Скакун. На жаль, він не встиг вийти.

Вчинок героя значно уповільнив просування ворога. Підрозділ зміг передислокуватись та організувати оборону.

26 лютого Володимир Зеленської посмертно надав Віталію Скакуну звання Героя України.

Редакція 24 каналу захоплюється героїзмом Віталія та висловлює щирі співчуття його рідним та близьким.



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