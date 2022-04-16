С сегодняшнего дня, 16 апреля, в Тернопольской общине отменили запрет на продажу алкоголя. Но это не касается всей области.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

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В Тернопольской общине разрешили продажу алкоголя, но есть нюансы

По словам Труша, совет обороны области не будет давать разрешение на продажу алкоголя в Тернопольской области.

Впрочем, местные власти в каждой отдельной общине, как это сделала тернопольская, могут принять такое решение. Главы общин сами должны решить, выдавать ли разрешения на продажу алкоголя или нет на территории своей общины.

При этом работникам в форме одежды правоохранительных органов, военнослужащим, территориальной обороне, Нацгвардии и другим лицам с оружием отпускать алкогольные изделия запрещено.

Напомним, ранее в Ровненской области разрешили продавать алкоголь. Такое решение приняла местная ОВА, ссылаясь на экономическую целесообразность.

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