Тероборона Киева разбила российских мародеров, укравших украинский картофель

13 марта 2022 , 22:21
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Территориальная оборона ВС Украины

Российские оккупанты имеют огромные проблемы с обеспечением. Вражеские солдаты не имеют горючего и еды и прибегают к мародерству.

Территориальная оборона активно противодействует российским оккупантам, помогая ВСУ одолеть врага. Особенно эффективна ТРО, когда беглые оккупанты пытаются украсть еду у местного населения.

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Уничтоженные мародеры

Бойцы 112 Отдельной Бригады территориальной обороны города Киева ликвидировали оккупантов-мародеров. Те где-то сумели украсть украинский картофель.

Оккупанты наворовали картофель: видео

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська