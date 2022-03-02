Тероборона в Сумской области получила новые боевые трофеи: фото захваченных российских танков
Источник:Антон Геращенко
В Сумской области, в городе Тростянец войска русских оккупантов понесли большие потери. Местные жители поделились фотографиями захваченных танков боевиков – такими трофеями может похвастаться не каждый.
В Тростянце защитники города захватили несколько российских танков. Фото вражеской техники, уже перешедшей в собственность ВСУ, распространились по сети.
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В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
В Сумской области захватили российскую военную технику / Фото Антон Геращенко
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