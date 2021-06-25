Территориальная оборона в Украине: Раде рекомендуют одобрить законопроект

Профильный комитет рекомендует Верховной Раде одобрить в первом чтении законопроект о территориальной обороне. Его инициировал Владимир Зеленский.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она пояснила, что этот законопроект формирует дополнительные возможности для сопротивления народа и тех людей, которые хотят противостоять захватчику.

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"Это не будет гражданский орган, это будет в структуре Вооруженных сил Украины. Я лично поддерживаю этот формат, ведь мы страна, в которой война. Это горячая фаза, мы в гибридной войне", – заявила Кравчук.

По ее словам, уже примерно 500 человек изъявили желание и проходят усиленные курсы.

Дискуссия по хранению оружия

Однако при разработке законопроекта было не все так просто. Возникла большая дискуссия относительно того, разрешать ли хранить оружие дома.

Президент выбрал формулу, чтобы оружие члены национального сопротивления не хранили дома, а имели отдельное место под контролем ВСУ. Это будут отдельные склады с усиленной охраной,

– заметила нардеп.

Она подчеркнула, что речь идет именно о боевом оружии, а не охотничьем.

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Законопроект про тероборону: кратко