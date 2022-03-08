Тероборона и ВСУ уничтожили 70 российских десантников в момент высадки на Харьковщине
8 марта 2022 , 20:40Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Россия решила высадить свой десант в Волчанском районе на Харьковщине. Но там их сразу встретили бойцы ВСУ и теробороны. Разбитый враг был вынужден бежать.
Российский противник на 3 вертолетах высадил десантно-штурмовую группу. 120 человек хотели двигаться на город Харьков.
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И их сразу на месте "приняли" украинские бойцы – ВСУ и тероборона. Около 70 оккупантов были убиты. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, остальные бежали в сторону РФ и, по информации обладминистрации, пересекли границу.
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