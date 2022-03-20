Тероборонцы показали, как уничтожают врага из "Стугны" - мощное видео
Источник:Андрей Цаплиенко
Бойцы теробороны продемонстрировали, как уничтожают технику российских оккупантов из украинской "Стугны" – отечественная техника, похоже, не уступает натовским экземплярам – только на видео тероборонцы вывели из строя 2 единицы вражеского транспорта.
Видео, как украинские бойцы уничтожают вражескую технику, опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. В ролике видно, как защитники ТРО стирают с лица земли машины оккупантов с помощью украинской установки "Стугна".
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны
Украинская техника отлично работает на благо государства – вместе с зарубежными установками "Стугна" умело уничтожает оккупантов.
Украинская "Стугна" не подводит украинских бойцов и не уступает натовским аналогам,
– написал Цаплиенко.
Как украинцы уничтожают российских оккупантов: смотрите видео
К теме: В Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов – смотрите видео