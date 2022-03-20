Тероборонцы показали, как уничтожают врага из "Стугны" - мощное видео

14:29

Бойцы теробороны продемонстрировали, как уничтожают технику российских оккупантов из украинской "Стугны" – отечественная техника, похоже, не уступает натовским экземплярам – только на видео тероборонцы вывели из строя 2 единицы вражеского транспорта.