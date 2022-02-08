"Терпи, моя красавица": Как Путин манипулировал темой Украины на переговорах с Макроном

Главы государств Франции и России в Кремле вживую пообщались 7 февраля. Едва ли не центральной темой разговора Эммануэля Макрона и Владимира Путина была Украина.

В частности, как заметил 24 канал, минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе, Крым, концентрация войск России возле украинских границ. Всеми этими темами Путин, заметим, в привычном для себя стиле цинично манипулировал.

Самое главное – здесь Переговоры Путина и Макрона длились 5 часов и касались Украины: о чем договорились

Манипуляция Крымом

На пресс-конференции после разговора с Макроном Путин заявил (причем уже не впервые на неделе): если Украина вступит в НАТО, то может попытаться военным путем отобрать себе оккупированный Россией Крым.

И мол, тогда начнется война Альянса с Россией.

Я хочу вас спросить: вы хотите воевать с Россией? Спросите своих читателей, зрителей: "Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?" А ведь так и будет!

– сказал президент России, таким образом озвучив скрытую угрозу Европе.

Конечно, Владимир Путин пытается убедить мир, что виноватой во всем является и будет являться Украина, а не Россия. Хотя все знают и своими глазами видели, как именно Россия оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе.

сам факт нарушения суверенитета и границ Украины и оккупации Крыма Путин объяснил не менее цинично: мол, у России просто не было выбора," так поступить – потому что в Украине произошел "кровавый переворот" в 2014, и поэтому пришлось идти "защищать" людей в Крыму

Удивляться не будем. С 2014 года мы слышим из Кремля именно эту риторику, но весь цивилизованный мир знает, что в ней нет ни слова правды:

Украинские власти избраны демократическим путем (в отличие от России).

А Крым Путин отобрал, нагло воспользовавшись ослабленностью Украины и ее армии, которую за годы правления создал беглый (именно, кстати, в Россию) президент Виктор Янукович.

Манипуляция минскими договоренностями

Далее Владимир Путин, чтобы скрыть агрессию России, перевел стрелки на Украину – мол, именно наша страна уже "дважды пыталась" и может пытаться снова "решить проблему Донбасса силовым путем".

После очередного провала возникли минские соглашения, подкрепленные резолюцией Совбеза ООН. Так будут их соблюдать или нет?

– спросил Путин в пространство, намекая, что это якобы Украина эти договоренности не выполняет.

На самом же деле их не выполняет Россия – начиная с первого же пункта о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Все попытки этого добиться со стороны Украины срывают боевики, финансируемые и полностью контролируемые Кремлем.

Однако Путин продолжает цинично утверждать, что Россия двумя руками и ногами за минские договоренности, а "Украина взяла курс на демонтаж" этих соглашений". Вот как это обернул Путин:

Он сказал, что власть в Киеве "то заявляет, что будет придерживаться (Минска-2, – 24 канал), то – что это разрушит их страну".

Действительно, такие заявления звучали от украинской власти, но они не противоречивы, какими их пытается показать Кремль: на самом у Киева есть четкая позиция – минские соглашения нужно выполнять, но не в том порядке, который требует Путин.

Напомним, центральное расхождение – это выборы на Донбассе, которые должны состояться после деоккупации, по позиции Украины, или до деоккупации, по позиции России, которую Украина по очевидным причинам принять не может (выборы под дулами автоматов пророссийских боевиков – не вариант).

Дальше – больше. В комментарии по поводу минских соглашений российский президент позволил себе сравнить Украину с "красавицей", которой надо "терпеть".

Президент действующий (Президент Украины Владимир Зеленский, – 24 канал) недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Но, "нравится, не нравится – терпи, моя красавица". Надо выполнять. Иначе не получится,

– заявил Путин.

после встречи с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон поедет в Украину и встретится с Владимиром Зеленским. Вполне вероятно, темы разговора глав государств будут смежными – российская угроза и минские договоренности.

Что интересно:

В этом же выступлении Путин неожиданно заявил, что готов предоставить пятому президенту Украины Петру Порошенко "политическое убежище".

А несколько ранее в Кремле подняли крик, что Украина якобы хочет разместить под Харьковом противоракетные комплексы.

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