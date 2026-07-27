Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) от 26 июля 2026 года.

Какие планы у Путина?

26 июля Путин заявил, что Военно-морской флот России играет важную роль в достижении военных целей в Украине и является ключевым элементом обеспечения "глобальной безопасности России".

Путин подчеркнул, что архипелаг Земля Франца-Иосифа – это русский архипелаг – совокупность островов, населенных исключительно военнослужащими. По словам российского диктатора, Москва начала возобновлять присутствие там в ответ на внешнюю милитаризацию и соперничество в Арктике.

Также Путин заявил, что Россия намерена "защищать свои интересы" на Северном морском пути, поскольку значительная часть проходит через российские территориальные воды. Кроме того, по его словам, в случае возникновения какой-либо угрозы Россия "всеми доступными средствами" обеспечит безопасность Калининграда.

Упоминания Путина об этих небольших арктических островах и российских претензиях на Северный морской путь являются частью последовательных усилий Кремля, направленных на демонстрацию силы России на мировой арене и укрепление ее территориальных претензий, выходящих за пределы Украины.

– подытожили в ISW.

Напомним, по данным разведки, глава Кремля готовится к усилению мобилизации в стране . Владимир Зеленский ранее заявил, что это произойдет после 21 сентября – то есть после выборов в Госдуму.

По словам президента, Путин планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек, но это может обернуться для него внутренними проблемами, поскольку значительная часть россиян выступает против мобилизации и войны, несмотря на то, что и дальше поддерживает Путина.