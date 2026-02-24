"Не можем отдать страну на тарелке": Зеленский прокомментировал требование России по 20% территорий
- Россия требует от Украины отказаться от примерно 20% ее территории, которые до сих пор остаются под контролем Киева.
- Зеленский подчеркнул, что Украина не может уступить эти территории, поскольку это вопрос безопасности сотен тысяч людей, которые там проживают.
Украина не может уступить даже часть территории, которая остается под контролем Киева. От этого зависит безопасность сотен тысяч людей.
Про таке Володимир Зеленський заявив, виступаючи у Президентському палаці в Києві 23 лютого, передає видання CNN.
Какие требования по территориям выдвинула Россия?
По словам главы государства, Россия не отказывается от своих максималистских требований по украинским территориям, которые до сих пор остаются под контролем Киева. Кремль пытается через дипломатию захватить примерно 20% территорий региона, который не удалось оккупировать военным путем.
Речь идет об оборонном поясе промышленных городов, железной дороги, которые составляют основу обороны Украины и обеспечивают поставки на линию фронта.
Россия хочет, чтобы (мы – 24 Канал) просто вывели нашу армию. Мы не можем быть такими, извините, глупыми ребятами. Мы не дети. Мы прошли через эту войну в течение всех этих лет, поэтому мы просто, мы не можем отдать им страну на тарелке,
– сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что для людей, проживающих на этих территориях первоочередным является вопрос безопасности. Сейчас там проживает около 200 тысяч человек. Глава государства добавил, что невозможно просто оставить эти районы, сказав людям и солдатам: "Хорошо, бывай, бывай. Мы уходим прочь. Вы с этого момента россияне?".
Завершится ли война, если Киев удовлетворит требование Кремля по территориям?
Администрация Трампа настаивает принять условия Москвы и отказаться от территорий Донбасса, впрочем по словам Зеленского, это создаст лишь еще большую опасность для Украины и ее граждан.
Глава украинского государства убежден, что после территориальных уступок со стороны Киева Кремль через несколько лет нападет с еще большей силой, поскольку получит благоприятные условия для нападения и время для восстановления сил.
Президент подчеркнул, что передача России части Донецкой области, а также территорий Херсонской и Запорожской областей приведет к тому, что сотни тысяч украинцев будут вынуждены покинуть свои дома. А вывод ВСУ с частично оккупированных территорий точно ослабит украинский фронт.