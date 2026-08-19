Зеленский не отдаст Донбасс России даже под давлением США, – Кулеба

Американские партнеры пытались заставить Украину согласиться на территориальные уступки в обмен на обещание Кремля прекратить войну. Однако Зеленский не примет такие условия.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналистке "Новости.LIVE" Галине Остаповец.

Что сказал Кулеба о территориальных уступках?

Экс-глава МИД подчеркнул, что подобные требования абсолютно нереалистичны для выполнения украинским руководством.

Бывший чиновник подчеркнул, что отказ от украинских земель является неприемлемым вариантом для общества. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский ни при каких обстоятельствах не пойдет на уступки в отношении украинских территорий.

Я понял, что ничего подобного не будет, потому что для народа это неприемлемый вариант, Зеленский на такие решения не пойдет. Поэтому как бы Трамп ни бился головой о стену – ничего ему не удастся,

– заявил дипломат.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки, в частности не отдаст Донбасс России. Президент подчеркнул, что Москва манипулирует договоренностями с США, а прекращение огня не должно предусматривать требования к Украине покидать собственные территории.

Отметим, что в России заявляли о готовности вернуться к переговорам о завершении войны в Украине, но выдвинули условие. В Москве подчеркнули, что готовы обсуждать мирные инициативы только с США и ждут от американской стороны конкретных предложений и практических результатов.

По оценке ISW, Россия продолжает отвергать предложения о прекращении огня и мирных переговорах, настаивая на своих максималистских условиях. Аналитики отмечают, что заявления российских чиновников и отказ даже от ограниченных мер по деэскалации свидетельствуют о нежелании Кремля реально завершить войну.