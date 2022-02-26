В территориальных общинах развернут добровольческие формирования

В Украине решили развернуть сети добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Чтобы не оставить русской армии никакого шанса.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Деятельность добровольческих формирований территориальных общин осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины по территориальному принципу.

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То есть в вашем районе или регионе… Уже сейчас вы можете приобщаться к устройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие,

– подчеркнул Резников.

Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТО должно быть соответствующим образом оформлено и вовлечено в единый план действий.

Как создать добровольческое формирование:

Желающие вместе с руководителем органа местного самоуправления подают предложение действующему на вашей территории командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальону, бригады). Адреса подразделов можно проверить на сайте Сил ТрО.

Командующий Сил ТрО принимает решение о создании ДФТО и назначении командира. Это решение одобряет Главнокомандующий Вооруженными Силами.

"Сеть ДФТО будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов. Это – огромный вклад в общую победу", – заявил Резников.

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