С территории Беларуси оккупанты ведут радиоэлектронную разведку и вывозят поломанную технику

В Брестской и Гомельской областях Беларуси российские оккупанты ведут радиоэлектронную разведку.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Также с территории Беларуси фиксируют вывоз железнодорожным транспортом поврежденной бронетехники вооруженных сил РФ.

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ВСУ уничтожают и разрушают технику оккупантов

Каждый день украинские защитники разрушают и уничтожают технику врага. Только в течение 17 апреля украинские защитники отбили 12 атак оккупантов и уничтожили десятки единиц техники. В частности, в зоне ООС враг потерял 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники, 2 вертолета Миг-24 и беспилотник. Так что о поврежденной технике можно только догадываться.

Железнодорожное сообщение Россия использует и для перемещения своих войск. На днях на железнодорожной станции Беларуси ("Гомель-Новобелицк") было зафиксировано перемещение подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России.

В Генштабе также рассказали о ситуации на Волынском и Полесском направлениях. Известно, что оккупанты активных действий там не проводили.

Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях,

– говорится в утренней сводке Генштаба.

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