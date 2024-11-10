В Молдове упал дрон после массированной российской атаки по Украине

В воскресенье, 10 ноября, правоохранители в Молдове обнаружили беспилотник. Известно, что дрон упал в окрестностях села Фирледень.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Генерального инспектората полиции Молдовы. Отмечается, что территорию, где упал беспилотник, уже перекрыли.

Читайте также Разрушенные дома, пожара и погибшая собака: ужасные кадры последствий массированной атаки на Одессу

На территории Молдовы упал дрон

Молдавские правоохранители обнаружили дрон после обращения от местного жителя. После этого информацию немедленно передали компетентным органам.

На месте присутствуют все специализированные службы, а специалисты отдела технической взрывотехники Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД проводят исследование беспилотника,

– сообщили правоохранители.

Стоит отметить, что во время очередной ночной атаки 10 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России. Всего этой ночью агрессор атаковал 145 ударными БпЛА – такое количество дронов стало рекордным.

Пользователи соцсетей пишут, что обнаруженный в Молдове дрон может быть имитационным беспилотником, которые враг запускает по Украине.

К слову, ранее действительно стало известно, что российская армия начала использовать также безбоеголовные беспилотники-приманки, чтобы преодолеть противовоздушную оборону Украины. Сейчас такие дроны-приманки, которые имитируют "Шахеды", составляют почти половину всех российских БпЛА, выпущенных по Украине.