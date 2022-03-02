Территория аэродрома в Умани заминирована: категорически запрещено приближаться
2 марта 2022 , 13:13Читати новину українською
Территория уманского аэродрома заминирована. К ней категорически запретили приближаться ближе чем на один километр.
Люди, которые будут нарушать запрет и приближаться к этому объекту, будут считаться диверсантами. Об этом сообщил Исполком Уманьского городского совета на официальной странице в фейсбуке.
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Полный текст публикации Исполкома Уманьского городского совета:
Уважаемые уманьчане! Категорически запрещается приближаться к военному аэродрому города Умани ближе 1 километра. Люди, приближающиеся к данному объекту, будут считаться диверсантами.
Территория аэродрома ЗАМИНИРОВАНА!