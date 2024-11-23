Украина потеряла более 40% территории, которую контролировала в Курской области – Reuters

Украина потеряла более 40% территории в Курской области России, которую она быстро захватила во время внезапного прорыва в августе 2024 года, из-за контрнаступления врага.

Соответствующую информацию сообщает Reuters со ссылкой на неназванный высокопоставленный украинский военный источник, передает 24 Канал.

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Сколько территорий потеряла Украина

Собеседник из Генштаба Вооруженных Сил Украины сообщил Reuters, что Россия развернула около 59 тысяч военных в Курской области после того, как Силы обороны оперативно зашли и продвинулись на российской территории.

Максимально мы контролировали около 1376 квадратных километров, сейчас, конечно, эта территория стала меньше. Враг усиливает контратаки. Сейчас мы контролируем примерно 800 квадратных километров. Мы будем удерживать эту территорию столько, сколько будет целесообразно с военной точки зрения,

– говорит источник.

Издание напоминает, что Курская операция была первым сухопутным прорывом российской границы со времен Второй мировой войны, что застало Москву врасплох. Отмечается, что такие действия Киева были направлены остановить российские атаки на востоке и северо-востоке Украины, заставить Россию оттянуть силы.

По словам собеседника, около 11 тысяч северокорейских военных прибыли в Курскую область в поддержку России, но основная часть этих солдат еще завершает обучение.

К слову, как говорит министр обороны США Ллойд Остин войска КНДР пока не принимали участия в боевых действиях. Однако уже скоро северокорейские военные присоединятся непосредственно к войне на фронте против Украины.