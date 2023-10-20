В Израиле могут закрыть телеканал Al Jazeera: с чем связано решение
Источник:Amichai Stein
На территории Израиля может быть заблокирован катарский телеканал Al Jazeera. Журналисты Al Jazeera с самого начала освещают войну между ХАМАС и Израилем, находясь в эпицентре войны.
О том, что в Израиле может быть заблокирован Al Jazeera, сообщил корреспондент израильской государственной телекомпании Kan. По его данным, закрытие Al Jazeera одобрило правительство Израиля.
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В Израиле заявляют, что Al Jazeera угрожает гражданским и военным
Сообщается, что закрытие Al Jazeera может включать конфискацию оборудования сети.
Правительство Израиля одобряет: можно будет закрыть офисы Al Jazeera в Израиле, включая конфискацию оборудования сети,
– говорится в сообщении.
Израильские чиновники утверждают, что телевизионные трансляции Al Jazeera из Израиля угрожают гражданам и военным ЦАХАЛ.
Контекст решения, которое может быть принято в Израиле
- Часть страны Ближнего Востока выступают против терроризма, косвенно поддерживают палестинцев и прекращение огня и возложили ответственность за войну на Израиль.
- Как пишет DW, Катар, пожалуй, имеет тесные связи с ХАМАС из всех региональных игроков. В Катаре расположен исламистский офис, а в Дохе проживают некоторые высокопоставленные чиновники ХАМАС.
- Политический лидер группировки уроженец Газы Исмаил Хания с 2020 года живет между Катаром и Турцией, не имея возможности свободно перемещаться через египетский пограничный пункт.
- 9 октября информационное агентство Reuters сообщило, что Катар ведет переговоры с ХАМАС, пытаясь договориться об обмене удерживаемых боевиками заложников на 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. В Израиле опровергли эту информацию.
- Ранее Катар уже выступал посредником между ХАМАС и Израилем, а также помогал организовать переговоры между Ираном – союзником ХАМАС и России – и США.
- Издание The Times of Israel писало, что экономика Газа во многом зависит от иностранной помощи, причем Катар возглавляет список доноров.
- В последнее десятилетие монархия выделила более 1,5 миллиарда долларов, однако эти средства были направлены не на развитие экономики, а на выплату пособий государственным служащим и бедным семьям.
- В этом году ХАМАС провел в столице Катара праздничный ифтар – трапезу после окончания суточного поста Рамадан – для около 30 дипломатов из арабских и исламских государств, ряда "дружественных неарабских стран", а также катарских министров и депутатов парламента.