В Израиле могут закрыть телеканал Al Jazeera: с чем связано решение

20 октября 2023, 12:59
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Источник:

Amichai Stein

На территории Израиля может быть заблокирован катарский телеканал Al Jazeera. Журналисты Al Jazeera с самого начала освещают войну между ХАМАС и Израилем, находясь в эпицентре войны.

О том, что в Израиле может быть заблокирован Al Jazeera, сообщил корреспондент израильской государственной телекомпании Kan. По его данным, закрытие Al Jazeera одобрило правительство Израиля.

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В Израиле заявляют, что Al Jazeera угрожает гражданским и военным

Сообщается, что закрытие Al Jazeera может включать конфискацию оборудования сети.

Правительство Израиля одобряет: можно будет закрыть офисы Al Jazeera в Израиле, включая конфискацию оборудования сети,
– говорится в сообщении.

Израильские чиновники утверждают, что телевизионные трансляции Al Jazeera из Израиля угрожают гражданам и военным ЦАХАЛ.

Контекст решения, которое может быть принято в Израиле

  • Часть страны Ближнего Востока выступают против терроризма, косвенно поддерживают палестинцев и прекращение огня и возложили ответственность за войну на Израиль.
  • Как пишет DW, Катар, пожалуй, имеет тесные связи с ХАМАС из всех региональных игроков. В Катаре расположен исламистский офис, а в Дохе проживают некоторые высокопоставленные чиновники ХАМАС.
  • Политический лидер группировки уроженец Газы Исмаил Хания с 2020 года живет между Катаром и Турцией, не имея возможности свободно перемещаться через египетский пограничный пункт.
  • 9 октября информационное агентство Reuters сообщило, что Катар ведет переговоры с ХАМАС, пытаясь договориться об обмене удерживаемых боевиками заложников на 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. В Израиле опровергли эту информацию.
  • Ранее Катар уже выступал посредником между ХАМАС и Израилем, а также помогал организовать переговоры между Ираном – союзником ХАМАС и России – и США.
  • Издание The Times of Israel писало, что экономика Газа во многом зависит от иностранной помощи, причем Катар возглавляет список доноров.
  • В последнее десятилетие монархия выделила более 1,5 миллиарда долларов, однако эти средства были направлены не на развитие экономики, а на выплату пособий государственным служащим и бедным семьям.
  • В этом году ХАМАС провел в столице Катара праздничный ифтар – трапезу после окончания суточного поста Рамадан – для около 30 дипломатов из арабских и исламских государств, ряда "дружественных неарабских стран", а также катарских министров и депутатов парламента.

Автор: Михайло Гема