Террор Днепра "Шахедами": в городе значительные разрушения, повреждено более 60 автомобилей, есть пострадавшие

Россияне продолжают терроризировать "Шахедами". В результате очередной ночной атаки в Днепре изуродованы предприятия, повреждены более 60 авто и 10 многоэтажек, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Последствия обстрелов Днепра

Лысак сообщил, что по состоянию на утро все пожары, которые возникли в Днепре из-за атаки БпЛА, спасатели потушили. Так, в городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько – уничтожены. Зацепило и 2 грузовика.

Последствия атаки в Днепре – больше в галерее

В Днепре в результате атаки также есть пострадавшие. Так, за помощью обратилось три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь оказали на месте.