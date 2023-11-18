Страна абсурда: террорист Гиркин заявил, что идет в президенты

Место президента России как медом намазано для террористов. На этот раз желание стать "гарантом" выразил находящийся в СИЗО террорист Игорь Гиркин.

О своем "решении" Стрелков сообщил в письме из СИЗО. "Послание" террориста зачитал представитель "Русского движения за Стрелкова". Да, с неймингом в России – беда. Детали сообщили РосСМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Мне до 2014 года в голову не могло прийти, – Путин возмутил циничным заявлением о нападении на Украину

Это наш шанс объединиться перед внешней и внутренней угрозой,

– заявил Гиркин.

Еще в 2022 году суд в Нидерландах заочно приговорил Гиркина к пожизненному заключению . Речь идет о деле сбития самолета рейса MH17. Что ж, какая страна, такие и кандидаты в президенты.

Ранее Гиркин уже заявлял о своем желании "сразиться" за пост президента России. Тогда он принялся критиковать Путина и подчеркнул, что якобы больше понимает в военном деле. Кроме того, Гиркин заявил, что диктатор слишком доверчив, поэтому его легко водили за нос. Террорист обещал исправить ошибки диктатора и не надоедать (спойлер – уже надоел) "своим избирателям" на протяжении лет 20 в должности.