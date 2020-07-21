Первые результаты переговоров: террорист позволил передать заложникам воду – видео
Максим Кривош, который захватил автобус с пассажирами в Луцке, сначала не разрешал передать заложникам воду и еду. Однако впоследствии пошел на уступки. Воду людям передал первый заместитель Нацполиции.
Террорист не разрешает передать заложникам еду и воду
Максим Кривош разрешил передать людям в автобусе воду, написал в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош позволил полиции передать упаковки воды,
– рассказал Геращенко.
Воду заложникам передал первый заместитель Нацполиции Евгений Коваль.
Заложникам передали воду: смотрите видео
Что этому предшествовало
Ранее в комментарии Радио НВ" Геращенко заявлял, что ситуация сложная. Террорист не позволяет передать заложникам воду и еду. А также он не дает отлучиться по естественным потребностям.
Сын заложницы Русланы Думанской смог снова коротко связаться с мамой. Женщина была напугана, однако говорила, что вода у заложников теперь есть, рассказал он "Суспильному".
Кроме того, заместитель министра отметил, что Максим Кривош отслеживает в интернете информацию об освещении журналистами ситуации. Сейчас террорист не идет на уступки.
В МВД делают ставку на переговоры
"В автобусе находятся по меньшей мере 10 человек. Мы знаем фамилии всех лиц, находящихся там, и мы в контакте с их родственниками", – рассказал Геращенко.
И добавил, что рассчитывает на положительный результат переговоров, если террорист не будет применять насилие к заложникам.
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Может ли это быть скоординированной акцией
Геращенко отметил, что МВД не может подтвердить информацию о том, что захват автобуса может быть чьей-то акцией.
"А в отношении гражданина, который захватил автобус, у него действительно много оружия, он его демонстрировал, стрелял из огнестрельного оружия по окнам, у него есть гранаты (мы это точно знаем)", – подтвердил заместитель министра внутренних дел.
Террорист действительно представляет опасность и готов применять это оружие и взрывчатку.
К слову, центр Луцка все еще перекрыт. Временно запрещен проход к Театральной площади города, остановлено движение транспорта. Не работает центральный универмаг города и все магазины.
Захват автобуса в Луцке: коротко
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он сел в автобус как обычный пассажир, в руках был большой рюкзак и сумка.
- Мужчина направил автобус в центр Луцка на Театральную площадь, где он стоит уже более 6 часов.
- Террорист пригрозил взорвать себя и всех пассажиров. Он отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе примерно 20 человек.
- У людей террорист отобрал телефоны. Некоторым родственникам своих заложников он собственноручно звонил и предупреждал о серьезности своих намерений.
- Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее его имя Кривош Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". Больше о луцком террористе читайте по ссылке.