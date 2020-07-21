Максим Кривош, который захватил автобус с пассажирами в Луцке, сначала не разрешал передать заложникам воду и еду. Однако впоследствии пошел на уступки. Воду людям передал первый заместитель Нацполиции.

Террорист не разрешает передать заложникам еду и воду

Максим Кривош разрешил передать людям в автобусе воду, написал в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош позволил полиции передать упаковки воды,

– рассказал Геращенко.

Воду заложникам передал первый заместитель Нацполиции Евгений Коваль.

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Что этому предшествовало

Ранее в комментарии Радио НВ" Геращенко заявлял, что ситуация сложная. Террорист не позволяет передать заложникам воду и еду. А также он не дает отлучиться по естественным потребностям.

Сын заложницы Русланы Думанской смог снова коротко связаться с мамой. Женщина была напугана, однако говорила, что вода у заложников теперь есть, рассказал он "Суспильному".

Кроме того, заместитель министра отметил, что Максим Кривош отслеживает в интернете информацию об освещении журналистами ситуации. Сейчас террорист не идет на уступки.

В МВД делают ставку на переговоры

"В автобусе находятся по меньшей мере 10 человек. Мы знаем фамилии всех лиц, находящихся там, и мы в контакте с их родственниками", – рассказал Геращенко.

И добавил, что рассчитывает на положительный результат переговоров, если террорист не будет применять насилие к заложникам.

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Может ли это быть скоординированной акцией

Геращенко отметил, что МВД не может подтвердить информацию о том, что захват автобуса может быть чьей-то акцией.

"А в отношении гражданина, который захватил автобус, у него действительно много оружия, он его демонстрировал, стрелял из огнестрельного оружия по окнам, у него есть гранаты (мы это точно знаем)", – подтвердил заместитель министра внутренних дел.

Террорист действительно представляет опасность и готов применять это оружие и взрывчатку.

К слову, центр Луцка все еще перекрыт. Временно запрещен проход к Театральной площади города, остановлено движение транспорта. Не работает центральный универмаг города и все магазины.

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