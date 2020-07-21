Максим Кривош, який захопив автобус з пасажирами в Луцьку, спершу не дозволяв передати заручникам воду та їжу. Однак згодом пішов на поступки. Воду людям передав перший заступник Нацполіції.

Терорист не дозволяє передати заручникам їжу й воду

Максим Кривош дозволив передати людям в автобусі воду, написав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Перші результати переговорів в Луцьку. Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки води,

– розповів Геращенко.

Воду заручникам передав перший заступник Нацполіції Євген Коваль.

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Що цьому передувало

Раніше у коментарі Радіо НВ" Геращенко заявляв, що ситуація складна. Терорист не дозволяє передати заручникам воду та їжу. А також він не дає відлучитися з природних потреб.

Крім того, син заручниці Руслани Думанської зміг знову коротко зв'язатися із мамою. Жінка була налякана, однак казала, що воду заручники наразі мають, розповів він "Суспільному".

Заступник міністра зазначив, що Максим Кривош відстежує в інтернеті інформацію про висвітлення журналістами ситуації. Наразі терорист не йде на поступки.

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"В автобусі перебувають щонайменше 10 людей. "Ми знаємо прізвища усіх осіб, які перебувають там, і ми в контакті з їхніми родичами", – розповів Геращенко.

Та додав, що розраховує на позитивний результат переговорів, якщо терорист не застосовуватиме насильство до заручників.

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Чи може це бути скоординованою акцією

Геращенко зазначив, що МВС не може підтвердити інформацію про те, що захоплення автобуса може бути чиєюсь акцією.

"А щодо громадянина, який захопив автобус, у нього дійсно багато зброї, він її демонстрував, стріляв з вогнепальної зброї по вікнах, у нього є гранати (ми це точно знаємо)", – підтвердив заступник міністра внутрішніх справ.

Терорист справді становить небезпеку і готовий застосовувати цю зброю та вибухівку.

До слова, центр Луцька все ще перекритий. Тимчасово заборонено прохід до Театрального майдану міста, зупинений рух транспорту. Не працює центральний універмаг міста та усі магазини.

Захоплення автобуса у Луцьку: коротко