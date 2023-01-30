У мечети в Пакистане взорвался террорист-смертник: много жертв и раненых

В Пакистане в мечети взорвался террорист-смертник. Он пришел в мечеть, когда люди собрались на молитву.

Инцидент произошел 30 января в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Предварительно известно о погибших и раненых людях. Их количество растет, сообщает 24 Канал.

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Что известно о трагедии в Пакистане

По меньшей мере, 28 человек погибли и 150 получили ранения в результате теракта в мечети в Пакистане,

– заявило издание Sky News, ссылаясь на местного чиновника.

Они уточнили, что террорист-смертник взорвал свой жилет, когда многие верующие, включая правоохранителей, пришли в мечеть на молитву.

Офицер местной полиции Зафар Хан сообщил, что взрыв значительно повредил помещение мечети.

"Часть здания обрушилась. Вероятно, под ней находятся несколько человек", – заявил правоохранитель.

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По предварительным данным местной больницы, ранены были 90 человек. Из них 15 – в критическом состоянии. Однако впоследствии заявили об увеличении числа погибших и пострадавших.

Издание Reuters сообщило, ссылаясь на полицию, что на момент взрыва в мечети было ориентировочно 260 человек.



Полиция и медики возле места, где произошел теракт / Фото Sky News

По словам начальника полиции Пешавара Икбала Хана, мечеть была расположена на территории комплекса, включающего в себя штаб-квартиру провинциальной полиции и отдел борьбы с терроризмом.

По данным правоохранителей, внутри здания обнаружили останки взрывчатки. Однако еще никто не взял на себя ответственность за теракт.



В результате теракта в Пакистане количество раненых выросло /Фото Sky News

Что еще известно о теракте: коротко

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф уже отреагировал на теракт. Политик осудил взрыв и призвал предоставить как можно лучшее лечение раненым.

Шахбаз Шариф также пообещал "жестокие меры" против преступников. В свою очередь бывший премьер страны Имран Хан заявил, что взрыв – это "террористическое нападение смертника" и отметил, что все его молитвы и соболезнования с семьями жертв.

Он также отметил, что важно улучшить сбор разведданных и предоставить полиции необходимые ресурсы для борьбы с терроризмом и его увеличивающейся угрозой.

Обычно в таких терактах подозревают пакистанский "Талибан", много лет воюющий против правительства Пакистана. Именно они в 2014 году совершили теракт в военной школе Пешавар, в результате которого погибли 149 человек, из них 132 – дети. В США пакистанский "Талибан" входит в террористические организации.