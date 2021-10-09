"Террористам деньги возили в чемоданах": Баканов рассказал новые детали о деле против Медведчука
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Дело, в котором накануне Виктору Медведчуку объявили новое подозрение, является "неординарным событием". В рамках него кума Путина обвиняют в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
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Он пояснил, что вопрос даже не в поставках угля с оккупированных территорий или срыве контрактов на поставку угля из Южноафриканской Республики.
Вопрос в том, с каким цинизмом высшие должностные лица государства Украина способствовали террористам. В то время, когда вся страна собирала деньги, чтобы поддержать военных, они возили деньги в чемоданах террористическим организациям,
– сказал Баканов.
По его словам, это была "организованная группа, которая хотела, чтобы Россия получила крючок, и держала Украину в энергетической зависимости". История дела Медведчука уходит корнями в 2014 году.
Баканов отметил, что СБУ получила информацию, которая помогла восстановить цепь взаимосвязанных событий. Этого было достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело. Со словами главы СБУ согласилась и генпрокурор Ирина Венедиктова.
Кровь после Иловайска у нас сочится до сих пор. Когда взрывали Донецкий аэропорт и приближалось время Дебальцево – другая страна возила чемоданы наличных руководителям террористических организаций,
– прокомментировала она.
Заметим, что нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин во время эфира той же программы заявил, что не понимает состава преступления в действиях Медведчука.
В чем обвиняют Медведчука
- 8 октября Медведчуку сообщили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По данным следствия, после оккупации Донбасса Россия решила сорвать планы Украины по закупке угля на мировом рынке, в частности, в ЮАР.
- Именно при посредничестве Медведчука и состоялся сговор с украинскими чиновниками, которые создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. Впоследствии, как считает следствие, при содействии кума Путина организовали незаконные схемы для поставок угля с оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.