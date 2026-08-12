Теракт в Оленовке: омбудсман назвал количество убитых и раненых пленных

Расследование трагедии в Оленовке вновь привлекло внимание к тому, как Россия обращается с украинскими военнопленными. По официальным данным, в колонии на временно оккупированной территории погибли люди, имевшие подтвержденный статус и находившиеся под защитой международного права.

Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Что известно о погибших в Оленовке?

Удар по баракам произошел в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Тогда по меньшей мере 53 украинских защитника погибли, а еще около 130 получили ранения.

Это произошло в месте, где пленным должны были гарантировать безопасность, а не подвергать их смертельной опасности.

Согласно нормам международного гуманитарного права, Россия несла прямую ответственность за жизнь, здоровье и содержание этих людей. Вместо этого оккупанты пренебрегли Женевскими конвенциями и совершили то, что правозащитники называют публичной казнью.

Это была не случайность, а спланированная публичная казнь людей, которых враг был обязан защищать,

– правозащитники.

Официальный статус военнопленных и предварительная верификация со стороны Международного комитета Красного Креста лишь усугубляют масштаб этого преступления. Оккупационная сторона точно знала, кого именно содержала в бараках.

Напомним, что международные организации неоднократно требовали доступа к местам содержания украинских пленных. Однако оккупационные власти систематически блокировали работу независимых наблюдателей и скрывали реальные условия, в которых находились защитники.

ООН признала, что теракт в колонии в Оленовке был заранее спланирован Россией. Внутренний анализ организации содержит доказательства причастности страны-террористки, в частности описание использованного оружия.