Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, российская сторона конструктивно выскажет свои претензии. Однако в Москве не ожидают сразу каких-либо прорывов в переговорах.

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Владимир Путин пока воздержится от личного общения с правительством исламистов. Переговоры пройдут без него.

Встреча по Афганистану 19 октября

Отметим, что 19 октября состоится встреча в формате "расширенной тройки" по Афганистану. Ее участниками станут США, Россия, Китай и Пакистан. На ней должны попытаться выработать общую позицию по меняющейся ситуации в Афганистане.

Обратите внимание! Афганистан находится на грани гуманитарного кризиса. Поэтому лидеры стран "Большой двадцатки" согласились привлечь талибов к распределению помощи афганцам.

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