Про це заявив спецпредставник президента Росії по Афганістану Замір Кабулов. За його словами, російська сторона конструктивно висловить свої претензії. Однак у Москві не очікують відразу будь-яких проривів в переговорах.
До теми Росія налаштовує талібів проти Заходу: чим закінчиться протистояння
Володимир Путін наразі утримається від особистого спілкування з урядом ісламістів. Переговори пройдуть без нього.
Зустріч щодо Афганістану 19 жовтня
Зауважимо, що 19 жовтня відбудеться зустріч у форматі "розширеної трійки" щодо Афганістану. Її учасниками стануть США, Росія, Китай і Пакистані. На ній мають спробувати виробити спільну позицію щодо мінливої ситуації в Афганістані.
Ситуація в Афганістані: останні новини
- Вперше після захоплення Афганістану, представники США провели у Катарі переговори з талібами.
- Терористи вбили в афганській провінції Дайкунді 13 хазарейців – представників третьою за чисельністю етнічної групи в країні.
- Умісті Кундуз 8 жовтня прогримів вибух, який забрав життя у понад 100 людей.