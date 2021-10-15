Про це заявив спецпредставник президента Росії по Афганістану Замір Кабулов. За його словами, російська сторона конструктивно висловить свої претензії. Однак у Москві не очікують відразу будь-яких проривів в переговорах.

До теми Росія налаштовує талібів проти Заходу: чим закінчиться протистояння

Володимир Путін наразі утримається від особистого спілкування з урядом ісламістів. Переговори пройдуть без нього.

Зустріч щодо Афганістану 19 жовтня

Зауважимо, що 19 жовтня відбудеться зустріч у форматі "розширеної трійки" щодо Афганістану. Її учасниками стануть США, Росія, Китай і Пакистані. На ній мають спробувати виробити спільну позицію щодо мінливої ​​ситуації в Афганістані.

Зверніть увагу! Афганістан перебуває на межі гуманітарної кризи. Тож лідери краї "Великої двадцятки" погодились залучити талібів до розподілу допомоги афганцям.

Ситуація в Афганістані: останні новини