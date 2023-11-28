Генеральный секретарь организации заявил об угрозе терроризма в интервью. Также он рассказал о том, видит ли Альянс угрозу нападения на страны-члены блока.
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НАТО об угрозе террористических атак
Столтенберг отмечает, что в НАТО не видят прямой угрозы военного нападения на страны Альянса.
Но есть постоянная опасность, угроза террористических атак. В Европе угроза терроризма реальна,
– подчеркнул он.
Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс работает с партнерами на Ближнем Востоке и на севере Африки, с Иорданией и Тунисом, "чтобы помочь им лучше контролировать свои границы и обмениваться информацией".
НАТО и Украина: последние новости
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены НАТО продолжать поддерживать Украину. Он рассказал о усиление атак со стороны России по объектам украинской инфраструктуры и интенсивным боевым действиям вдоль линии фронта.
- Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет вести переговоры с Россией только на своих условиях, если этого захочет. По мнению заместителя директора аналитического центра "Политика" Артема Бронжукова, генсек НАТО один из немногих, кто реалистично оценивает войну России против Украины.
- Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не может утверждать, получит ли Украина приглашение в НАТО во время саммита в Вашингтоне в июле 2024 года. Он отметил, что союзники согласились, что полноценное членство невозможно во время войны. Кроме того, в НАТО подготовят рекомендации по реформам в сфере безопасности Украины.