Генеральный секретарь организации заявил об угрозе терроризма в интервью. Также он рассказал о том, видит ли Альянс угрозу нападения на страны-члены блока.

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НАТО об угрозе террористических атак

Столтенберг отмечает, что в НАТО не видят прямой угрозы военного нападения на страны Альянса.

Но есть постоянная опасность, угроза террористических атак. В Европе угроза терроризма реальна,

– подчеркнул он.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс работает с партнерами на Ближнем Востоке и на севере Африки, с Иорданией и Тунисом, "чтобы помочь им лучше контролировать свои границы и обмениваться информацией".

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