Генеральний секретар організації заявив про загрозу тероризму в інтерв'ю. Також він розповів про те чи Альянс вбачає наразі загрозу нападу на країни-члени блоку.

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НАТО про загрозу терористичних атак

Столтенберг зазначає, що у НАТО не бачать безпосередньої загрози військового нападу на країни Альянсу.

Але існує постійна небезпека, загроза терористичних атак. В Європі загроза тероризму реальна,

– підкреслив він.

Генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс працює з партнерами на Близькому Сході і на півночі Африки, з Йорданією і з Тунісом, "щоб допомогти їм краще контролювати свої кордони і обмінюватися інформацією".

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