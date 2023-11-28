Генеральний секретар організації заявив про загрозу тероризму в інтерв'ю. Також він розповів про те чи Альянс вбачає наразі загрозу нападу на країни-члени блоку.
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НАТО про загрозу терористичних атак
Столтенберг зазначає, що у НАТО не бачать безпосередньої загрози військового нападу на країни Альянсу.
Але існує постійна небезпека, загроза терористичних атак. В Європі загроза тероризму реальна,
– підкреслив він.
Генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс працює з партнерами на Близькому Сході і на півночі Африки, з Йорданією і з Тунісом, "щоб допомогти їм краще контролювати свої кордони і обмінюватися інформацією".
НАТО і Україна: останні новини
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени НАТО продовжувати підтримувати Україну. Він розповів про посилення атак з боку Росії по об'єктах української інфраструктури та інтенсивні бойові дії вздовж лінії фронту.
- Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе вести переговори з Росією лише на своїх умовах, якщо захоче цього. На думку заступник директора аналітичного центру "Політика" Артема Бронжукова, генсек НАТО один з небагатьох, хто реалістично оцінює війну Росії проти України.
- Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг не може стверджувати, чи отримає Україна запрошення до НАТО під час саміту у Вашингтоні у липні 2024 року. Він зазначив, що союзники погодилися, що повноцінне членство неможливе під час війни. Крім цього, у НАТО підготують рекомендації щодо реформ у сфері безпеки України.