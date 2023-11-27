Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков. За його словами, те, що генсек НАТО розуміє реальну ситуацію – це позитив для України.

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"Це дуже твереза оцінка, якої сьогодні не вистачає у багатьох європейських бюрократичних кабінетах. Бо є втома від війни, бажання закінчити все якомога швидше. Тому для нас великий позитив, що генсек НАТО розуміє ситуацію", – зауважив він.

Україна повинна пояснювати світовим політикам, що наша держава – щит для європейських країн. У випадку якщо Владімір Путін матиме успіхи в Україні, Росія наростить ВПК, виготовить багато ракет, то точно не зупиниться та піде далі.

Україна має історичний шанс

У середу, 29 листопада, вперше відбудеться засідання Ради Україна – НАТО. Артем Бронжуков зазначив, що Україна має історичний шанс увійди до Альянсу. Однак для цього нашій державі потрібно виконати усі завдання, провести усі необхідні реформи.

Ми маємо історичну можливість. Я думаю, що у нас великі шанси. Так, у нас є багато проблем: зовнішніх, внутрішніх, об'єктивних, суб’єктивних, але це не означає, що Україна сьогодні не здатна виконати цей план. Все у наших руках,

– переконаний він.

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