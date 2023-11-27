Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков. За його словами, те, що генсек НАТО розуміє реальну ситуацію – це позитив для України.
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"Це дуже твереза оцінка, якої сьогодні не вистачає у багатьох європейських бюрократичних кабінетах. Бо є втома від війни, бажання закінчити все якомога швидше. Тому для нас великий позитив, що генсек НАТО розуміє ситуацію", – зауважив він.
Україна повинна пояснювати світовим політикам, що наша держава – щит для європейських країн. У випадку якщо Владімір Путін матиме успіхи в Україні, Росія наростить ВПК, виготовить багато ракет, то точно не зупиниться та піде далі.
Україна має історичний шанс
У середу, 29 листопада, вперше відбудеться засідання Ради Україна – НАТО. Артем Бронжуков зазначив, що Україна має історичний шанс увійди до Альянсу. Однак для цього нашій державі потрібно виконати усі завдання, провести усі необхідні реформи.
Ми маємо історичну можливість. Я думаю, що у нас великі шанси. Так, у нас є багато проблем: зовнішніх, внутрішніх, об'єктивних, суб’єктивних, але це не означає, що Україна сьогодні не здатна виконати цей план. Все у наших руках,
– переконаний він.
Бронжуков про заяви Столтенберга: дивіться відео
Заяви Столтенберга: останні новини
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що ситуація на фронті в Україні складніша, ніж сподівалися союзники. Він закликав ще більше допомагати Україні. Також він заявив, що держави-члени НАТО продовжать надавати військову підтримку Україні.
- Столтенберг переконаний, що бойові дії в Україні триватимуть довго. Він схвалює військову підтримку України та вважає, що саме вона буде гарантією суверенітету України. За його словами, підтримка нашої держави з боку Заходу має переконати Владіміра Путіна, що він не здобуде перемогу на полі бою.
- Генсек НАТО відзначив, що 29 листопада вперше відбудеться засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі за участі Дмитра Кулеби. Там погодять рекомендації щодо реформ у сфері безпеки України. Вони стануть для України "дорожньою картою" щодо реформ і кроків, необхідних для приведення у відповідність до стандартів і критеріїв членства в НАТО.